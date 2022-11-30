Байден о выходе США в 1/8 финала ЧМ: «Бог их любит. Говорил тренеру и игрокам: «Вы можете»

Президент США Джо Байден отреагировал на выход сборной в 1/8 финала ЧМ-2022. Когда матч между сборными США и Ирана (1:0) завершился, политик, только выступивший с речью на заводе SK Siltron в Бей-Сити, прервал общение с гостями и вернулся на сцену.