ПАОК – Волос – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Греции, 11 января 2025

В субботу, 11 января, сыграют ПАОК и Волос в рамках Чемпионата Греции по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.