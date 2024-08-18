Учёные НАСА смогли записать необычный звук, исходящий из глубин чёрной дыры, расположенной на расстоянии 200 миллионов световых лет от нашей планеты.
«Самый страшный звук в мире»: астрономы записали шум черной дыры и люди испугались его
Комментарии
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Александр Почекунин
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17 час.
Вячеслав Денисов
"58 октав"!!! Уже этого достаточно, чтобы заявить о невежестве авторов этой писульки!
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9 час.
МГ
Малик Гумеров
"Учёные НАСА смогли записать необычный звук, исходящий из глубин чёрной дыры" - Ученые наса фантазеры и никогда не дружили с законами физики ! Физика гласит что черная дыра из себя не выпускает звуковых волн(сила тяжести такая что даже свет не может выскочить из ее рамок !) ! Толко НАСА все гонит и гонит свое фуфло для овечек !
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5 час.
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