«Самый страшный звук в мире»: астрономы записали шум черной дыры и люди испугались его

МГ

Малик Гумеров

"Учёные НАСА смогли записать необычный звук, исходящий из глубин чёрной дыры" - Ученые наса фантазеры и никогда не дружили с законами физики ! Физика гласит что черная дыра из себя не выпускает звуковых волн(сила тяжести такая что даже свет не может выскочить из ее рамок !) ! Толко НАСА все гонит и гонит свое фуфло для овечек !