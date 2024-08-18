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«Самый страшный звук в мире»: астрономы записали шум черной дыры и люди испугались его

«Самый страшный звук в мире»: астрономы записали шум черной дыры и люди испугались его

Учёные НАСА смогли записать необычный звук, исходящий из глубин чёрной дыры, расположенной на расстоянии 200 миллионов световых лет от нашей планеты.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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17 час.
Вячеслав Денисов
&quot;58 октав&quot;!!! Уже этого достаточно, чтобы заявить о невежестве авторов этой писульки!
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9 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Учёные НАСА смогли записать необычный звук, исходящий из глубин чёрной дыры&quot; - Ученые наса  фантазеры и никогда не дружили с законами физики !                                                                   Физика гласит  что черная дыра  из себя не выпускает  звуковых волн(сила тяжести такая что даже свет не может  выскочить из ее  рамок !)  !                                                                    Толко НАСА все гонит и гонит свое фуфло для овечек !
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5 час.

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