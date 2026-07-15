Гуманизм, конечно, вещь хорошая, но только не тогда, когда к твоему горлу приставлен нож. Тут про гуманизм как-то мгновенно забывается и просыпается инстинкт самосохранения, органично перерастающий в гнев и желание этот самый нож воткнуть в седалище того, кто тебе его к горлу приставил Фото: © Sputnik / ФСБ РФ Это ко вчерашней (и не только вчерашней) новости о том, как очередных диверсантов за задницу взяли, с уже собранными дронами и взрывными устройствами.