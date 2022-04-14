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Сергея Косенко обманул бывший партнер по бизнесу на 15 миллионов рублей

Сергея Косенко обманул бывший партнер по бизнесу на 15 миллионов рублей

Несколько часов назад популярный блогер и бизнесмен Сергей Косенко поведал своим фолловерам о том, как его бывший партнер по бизнесу обманул его на 15 миллионов рублей.

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