Большинство (95%) россиян недовольны современными школьными учебниками, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,9 тыс.
"КП": 95% россиян недовольны современными школьными учебниками
Комментарии
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Владимир Петров
95% забыли напрочь то, что сами учили в школе. А 70% были "три пишем - два в уме". А тут все такие эксперты... Я, например, тотально забыл математику - всякие дискрминанты и логарифмы... Химию, физику, биологию... Число Авогадро, постоянная Больцмана... А ведь, мля, знал когда-то. Аминокислоты забыл... Считать свою старческую тупость экспертизой учебников не рискнул бы.
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