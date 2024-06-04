"КП": 95% россиян недовольны современными школьными учебниками

Владимир Петров

95% забыли напрочь то, что сами учили в школе. А 70% были "три пишем - два в уме". А тут все такие эксперты... Я, например, тотально забыл математику - всякие дискрминанты и логарифмы... Химию, физику, биологию... Число Авогадро, постоянная Больцмана... А ведь, мля, знал когда-то. Аминокислоты забыл... Считать свою старческую тупость экспертизой учебников не рискнул бы.