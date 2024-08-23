В Челябинске взялись за ливневую канализацию на улице, где ежегодно тонут машины

Мэрия Челябинска объявила торги на восстановление ливневой канализации на улице Валдайской. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитет дорожного хозяйства начал поиск подрядчика, который займется восстановлением ливневых сетей на улице Валдайской в Тракторозаводском районе.