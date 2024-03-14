За выстрел в зеницу ока сядет на три года житель Новосибирска

Преступление было совершено 14 июля 2023 года на пляже «Старый Бердск». Фигурант произвел не менее 5 выстрелов из пневматического пистолета в незнакомого мужчину, выстрелы пришлись по разным частям тела, одна из пуль попала оппоненту в глаз.