Захарова: Бербок на посту главы сессии Генассамблеи ООН займется самопиаром

Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, заявила в эфире радиостанции Sputnik, что бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок став председателем юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН займется самопиаром.
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