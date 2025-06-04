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Захарова: Бербок на посту главы сессии Генассамблеи ООН займется самопиаром

Захарова: Бербок на посту главы сессии Генассамблеи ООН займется самопиаром

Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, заявила в эфире радиостанции Sputnik, что бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок став председателем юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН займется самопиаром.

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