В Пермском крае «Поезд безопасности» посетил березниковский загородный лагерь

На базе загородного лагеря отдыха и оздоровления детей сотрудники отдела МВД России «Березниковский» совместно с представителями Общественного совета при территориальном ОВД и коллегами из МЧС организовали для ребят профилактическое мероприятие «Поезд безопасности».
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