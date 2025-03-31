Турэксперт Ансталь: раннее бронирование позволит выбрать лучшие варианты

Тревел-блогер и турэксперт Наталия Ансталь посоветовала россиянам бронировать летние туры заранее. Такой подход позволит не только сберечь деньги, но и выбрать лучшие варианты проживания и перелетов, сообщил News.
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