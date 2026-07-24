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Царьград

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Прощай, Анкоридж! Россия начала наносить удары по болезненным точкам НАТО

Прощай, Анкоридж! Россия начала наносить удары по болезненным точкам НАТО

Дух, зародившийся на Аляске, наконец-то, полностью выветрился. Оставив надежды на дипломатию в прошлом, Россия начала наносить удары по болезненным точкам НАТО.

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