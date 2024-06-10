Автомобильный туризм начнут развивать в Приангарье

Соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Общенациональной ассоциацией Автомототуризма и караванинга (ОААК), подписанное на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня 2024 года, знаменует собой новый этап в развитии автомобильного туризма в регионе.