«Ситуация критическая»: как гуманитарная катастрофа в Алешках превратилась в инструмент информационной войны

Небольшой городок Алешки, что в Херсонской области, в последние несколько недель все чаще мелькает в заголовках российских, украинских и западных СМИ.
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