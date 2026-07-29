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The Eurasia Daily news agency

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In Kiev, a forcibly mobilized man stabbed a doctor

In Kiev, a forcibly mobilized man stabbed a doctor

In Kiev, a doctor was stabbed to death in the TRC's lair, reports "Украина.ги ". "The Kiev TRC informs that the policemen delivered another poor guy for express shipment to the meat grinder through a medical commission that never detects any diseases in men.

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