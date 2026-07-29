In Kiev, a doctor was stabbed to death in the TRC's lair, reports "Украина.ги ". "The Kiev TRC informs that the policemen delivered another poor guy for express shipment to the meat grinder through a medical commission that never detects any diseases in men.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)