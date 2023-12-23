МИД: Россия удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Как напомнила дипломат, обязательством каждой страны — участницы Конвенции о запрещении химического оружия является предоставление регулярного взноса в бюджет ОЗХО.
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