«Повреждение «Белгород Арены» — ерунда на фоне того, как страдает город»

Новости об обстрелах Белгородской области ежедневно попадают в информационное пространство, а последние полтора месяца ситуация стала особенно напряженной, рассказал «Известиям» легенда российского волейбола Тарас Хтей.
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