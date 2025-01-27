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Закон и Порядок

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"Я хочу создать свой аул в России": Девушка выбрала иноземца вопреки советам мамы

"Я хочу создать свой аул в России": Девушка выбрала иноземца вопреки советам мамы

Avia.pro - СМИ Меня зовут Настя, и я русская. Но сегодня я хочу рассказать вам о своей любви, которая разрушает стереотипы и соединяет два мира.

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Комментарии
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л
людмила
Пусть живёт хорошо, но на родине своего джигита. Не надо создавать аул в России, нам и так хватает.
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2 час.
Александр Ляшенко
Её исповедь. это оправдание своего предательства, что то узбек отмолчался, и веру свою не стал менять в отличии этой &quot;неверной&quot;, но закон бумеранга, ей всё припомнит.Это первое, а второе пусть размножается в новой вере и среди узбеков, не надо в Россию затаскивать иноверцев, она ещё не поняла, что её руками они хотят заменить славян на славянской Земле узбеками и прочая азиатами!Вот оно предательство в чистом виде. другое дело уедь она к ним, жалко но ладно, но он с её помощью, создаёт ячейку с чуждым , россиянам менталитетом, которая будет гнуть в нашем обществе чужую нам мораль и правила бытия!
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1 час.
ВЛ
Валентина Лебедева
Зачем так долго ждать? Года два-три хватит и протрезвеет от &quot;любви узбека&quot;.
Ответить
7 мин.

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