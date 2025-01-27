"Я хочу создать свой аул в России": Девушка выбрала иноземца вопреки советам мамы

Александр Ляшенко

Её исповедь. это оправдание своего предательства, что то узбек отмолчался, и веру свою не стал менять в отличии этой "неверной", но закон бумеранга, ей всё припомнит.Это первое, а второе пусть размножается в новой вере и среди узбеков, не надо в Россию затаскивать иноверцев, она ещё не поняла, что её руками они хотят заменить славян на славянской Земле узбеками и прочая азиатами!Вот оно предательство в чистом виде. другое дело уедь она к ним, жалко но ладно, но он с её помощью, создаёт ячейку с чуждым , россиянам менталитетом, которая будет гнуть в нашем обществе чужую нам мораль и правила бытия!