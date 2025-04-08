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Трагедия на реке Уссури: спасатели нашли тело рыбака подо льдом

Трагедия на реке Уссури: спасатели нашли тело рыбака подо льдом

На реке Уссури в Приморском крае спасатели обнаружили тело одного из рыбаков, провалившихся под лед у поселка Горные Ключи.

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