Меган Фокс перестала разговаривать с Machine Gun Kelly перед родами

В Голливуде разразилась новая драма: отношения между актрисой Меган Фокс и музыкантом Колсоном Бейкером (более известным как MGK) окончательно рухнули, несмотря на то, что актриса находится на последних сроках беременности.
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