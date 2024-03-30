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Приехавший в отпуск участник СВО погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Приехавший в отпуск участник СВО погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Полковник ГРУ Тимур Мясников пришел на концерт вместе с супругой и сыном.Полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Тимур Мясников, который приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции, погиб во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.

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