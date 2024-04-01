Анастасия Ракова сообщила о трёхкратном увеличении студентов-бюджетников среди московских выпускников

Ракова рассказала о росте числа 100-балльников среди московских выпускников Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала жителям города, что выпускники московских школ почти в три раза чаще стали поступать на бюджетные места в ведущие вузы.