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Роман Ротенберг объяснил, почему СКА в пятый раз подряд проиграл «Локомотиву»

Тренер подчеркнул, что задачей СКА является защитить титул обладателей Кубка Континента. СКА хорошо подготовился к игре с ярославским «Локомотивом», однако хоккеисты петербургской команды допускали много ошибок и не выполняли тренерскую установку.

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