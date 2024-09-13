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Царьград

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Чудом выжившего при атаке дрона военкора Поддубного выписали из больницы

Чудом выжившего при атаке дрона военкора Поддубного выписали из больницы

Многие СМИ ошибочно сообщали о его гибели.Выжившего при атаке дрона ВСУ военкора Поддубного выписали из НИИ Склифосовского.

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Комментарии
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Л
Людмила
Здоровья, здоровья и здоровья.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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18 час.
Э
Элла
Слава Богу!🙏🏽❤️
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17 час.

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