Депутат ЗакСа Марина Шишкина поделилась рецептом тефтелей из щуки

Мясо этой обитательницы рек и озёр - диетическое, содержит всего от 1 до 3 процента жира Депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина поделилась на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рецептом тефтелей из щуки.
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