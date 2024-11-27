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Три человека погибли в результате лобового столкновения на мосту в Новосибирске

Три человека погибли в результате лобового столкновения на мосту в Новосибирске

Два пассажира и водитель иномарки погибли в ДТП на дамбе Октябрьского моста в Новосибирске. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и причины аварии.

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