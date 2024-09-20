Массовые аресты ингушей связаны с дебошем после расстрела офиса Wildberries

Выяснилась подоплека задержания нескольких уроженцев Ингушетии, которые в итоге были привлечены к административной ответственности Тверским судом за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
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