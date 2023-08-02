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Александр Медведев: «Футбольный «Зенит» не случайно 5 раз подряд выигрывал РПЛ, а баскетбольный – сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять в СКА»

В июле гендиректор и председатель правления футбольного клуба «Зенит» Медведев стал председателем совета директоров хоккейного СКА.

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