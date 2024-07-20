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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Мероприятие в рамках реализации республиканского проекта ´Родительский университет´.

Мероприятие в рамках реализации республиканского проекта ´Родительский университет´.

18.07.2024 в ГУО ´Гимназия №2 г.Бобруйска´ состоялось мероприятие в рамках реализации республиканского проекта ´Родительский университет´, предполагающую выходы в рабочие коллективы, направленную на профилактику гибели детей от внешних причин, профилактику противоправного поведения.

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