Десять украинских беспилотников сбиты в одной российской области

Средства ПВО сбили десять беспилотников в Брянской области Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили два беспилотника ВСУ в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
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