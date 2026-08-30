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Алексей Песошин и Ильсур Метшин открыли обновлённый двор в Ново-Савиновском районе Казани

Алексей Песошин и Ильсур Метшин открыли обновлённый двор в Ново-Савиновском районе Казани

Дворовые территории жилых домов № 77, 81, 83, 85 по ул. Фатыха Амирхана и №37 по ул. Маршала Чуйкова посетили сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

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