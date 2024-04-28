Студента МГУ из Одессы арестовали в Москве за сбор денег для ВСУ

Студента МГУ, уроженца Одессы, арестовали в Москве за попытки провести сбор денег в интернете для нужд украинской армии, а также за размещение информации, включающей в том числе призывы к национальной розни, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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