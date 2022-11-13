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Финская компания Fingrid предложила меры по предотвращению дефицита электричества зимой

Финская компания Fingrid предложила меры по предотвращению дефицита электричества зимой

pxhere.com Электросетевая компания Fingrid предложила ввести со следующего месяца меры поддержки государственным и частным компаниям в качестве борьбы с возможными перебоями в подаче электричества зимой в Финляндии, сообщается на сайте предприятия.

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