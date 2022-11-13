Финская компания Fingrid предложила меры по предотвращению дефицита электричества зимой

pxhere.com Электросетевая компания Fingrid предложила ввести со следующего месяца меры поддержки государственным и частным компаниям в качестве борьбы с возможными перебоями в подаче электричества зимой в Финляндии, сообщается на сайте предприятия.
pxhere.com Электросетевая компания Fingrid предложила ввести со следующего месяца меры поддержки государственным и частным компаниям в качестве борьбы с возможными перебоями в подаче электричества зимой в Финляндии, сообщается на сайте предприятия.
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