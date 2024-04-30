Херсон под оккупацией

Кто на Херсонщине ворует унитазы, масло из трансформаторов и электричество из розетки? Изучаем жизнь в украинских регионах по публикациям в официальных ТГ-​каналах Минэнерго Украины, НЭК "Укрэнерго", группы ДТЭК, украинских облэнерго.