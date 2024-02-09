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В Хабаровске осудили третьего фигуранта дела о похищении людей

В Хабаровске осудили третьего фигуранта дела о похищении людей

Согласно информации, предоставленной Следственным управлением Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, третий фигурант дела о похищении трех человек из Хабаровска был приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима.

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