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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тиафу выиграл пять подряд матчей у топ-10. Сегодня он выбил Медведева с US Open

Фрэнсис Тиафу выбил Даниила Медведева с US Open – 7:6(1), 6:4, 7:6(6) в четвертом круге.  Для Тиафу это уже пятая подряд победа над игроком топ-10.

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