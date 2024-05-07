Дэрил Мори: «Бадди Хилд пока так и не вписался в команду, но в будущем это все еще может сработать»

«Считаю, что Бадди не виноват. Просто он не подошел нашему составу так, как я думал. Большую часть времени он отыграл за нас без Джоэла, но я рассчитывал, что когда Джоэл вернется, Бадди сможет получать возможности для хороших бросков и его влияние возрастет.