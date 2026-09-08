Ярмарка рабочих мест пройдет в Новом Уренгое

Кадровый центр «Работа России» проведет ярмарку рабочих мест в Новом Уренгое. Соискатели получат возможность пройти собеседование и получить работу прямо на месте, сообщила администрация газовой столицы в «Максе».
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