Охота на предателя. Как НКГБ полтора года пытался поймать генерала Власова

В победные майские дни случилось одно событие, обычно не попадающее в хроники: 12 мая при неудачной попытке перейти в американскую зону оккупации неподалеку от чешского города Пльзень был пойман бывший генерал-лейтенант Красной армии Андрей Власов.
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