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Когда операция невозможна: в ВОНКОЦ спасают пациентов с раком пищевода с помощью брахитерапии

Когда операция невозможна: в ВОНКОЦ спасают пациентов с раком пищевода с помощью брахитерапии

В Воронежском областном научно‑клиническом онкологическом центре пациентам с раком пищевода возвращают возможность нормально питаться и дают реальный шанс на контроль над болезнью — благодаря высокомощностной внутрипросветной брахитерапии.

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