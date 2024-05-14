Марочко: около 500 солдат ВСУ уничтожены на харьковском направлении

Потери ВСУ на харьковском направлении за последние несколько суток составили около 500 солдат, более 20 автомобилей и около 10 единиц бронетехники, включая поставленную недавно из стран НАТО, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
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