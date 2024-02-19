Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня НХЛ. В игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» россиянин забросил победную шайбу в овертайме, а также сделал две результативные передачи.
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