Татарстанда атна яңгыр явып башлана, әмма температура +20 градустан югары булачак

Дүшәмбе көнне, 5 августта, Татарстанда аязучан болытлы һава һәм кыска вакытлы яңгыр фаразлана. Татарстан Республикасы Гидрометеорология үзәге фаразлавынча, иртән республиканың кайбер районнарында томан булуы ихтимал.
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