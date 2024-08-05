НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Что, эта татарва претендует на двуязычие в стране, что ли? На "Х" ОНИ ТУТ НУЖНЫ? У НИХ ЕСТЬ СВОИ ИЗДАНИЯ, ПУСТЬ ТАМ И...Татарстан галимнә...
  • Коля Колянов
    А на русском можно было написать, или перевод .Яшьләр эшләре мин...
  • Ингерман Ланская
    багарлы, кузалЮгары Осланның Кы...

Татарстанда атна яңгыр явып башлана, әмма температура +20 градустан югары булачак

Дүшәмбе көнне, 5 августта, Татарстанда аязучан болытлы һава һәм кыска вакытлы яңгыр фаразлана. Татарстан Республикасы Гидрометеорология үзәге фаразлавынча, иртән республиканың кайбер районнарында томан булуы ихтимал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх