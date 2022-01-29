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Видео нокаута в бою Харитонова и Спонга на Eagle FC 44

В ночь на 29 января в Майами (Флорида) состоялся турнир Eagle FC. В главном событии вечера прошел бой в тяжелом весе между Сергеем Харитоновым и Тайроном Спонгом.

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