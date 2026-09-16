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Газета.ру

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Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово достигла 2 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово достигла 2 тысячи "квадратов"

В городском округе Одинцово Московской области горят торговые ряды строительного рынка, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров.

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