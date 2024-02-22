Мишустин привлечет ИИ для защиты трудовых прав

Искусственный интеллект (ИИ) поможет вывести рынок труда в России на новый уровень. Технологии позволят снизить нагрузку на бизнес и проверяющие органы, помогут ответить на самые сложные вопросы работников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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