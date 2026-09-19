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ЕС хочет собственный ледокольный флот

ЕС хочет собственный ледокольный флот

Европа все активнее пытается переводить свои арктические амбиции из политических деклараций в конкретную инфраструктуру.

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