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Мировое обозрение

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«Врагам Россию не понять»: выборы в РФ проходят спокойно на фоне атак и киберугроз

«Врагам Россию не понять»: выборы в РФ проходят спокойно на фоне атак и киберугроз

Трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва, стартовавшее 18 сентября, подходит к завершению.

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