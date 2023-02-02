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Директор «Барсы» о срыве трансфера Хулиана Араухо: «Мы опоздали к дедлайну лишь на 18 секунд. Посмотрим, что скажет ФИФА»

Директор «Барселоны» рассказал о срыве трансфера Хулиана Араухо. Каталонцам не удалось оформить переход защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» до дедлайна.

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