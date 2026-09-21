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США и Дания 22 сентября подпишут сделку по Гренландии

США и Дания 22 сентября подпишут сделку по Гренландии

www.globallookpress.com/IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard Berg На Генассамблее ООН в Нью-Йорке 22 сентября пройдет церемония подписания договоренности по Гренландии при участии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

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